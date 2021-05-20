Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка

Красноярск, 20 мая. Два жителя Красноярского края застряли в лесу во время похода за черемшой из-за паводка.

Случай произошел в Ермаковском районе. Мужчины ушли в тайгу и перестали выходить на связь. Тревогу забили их родственники. Правоохранители рассказали, что их напугали резкие паводки в районе.

Мужчины имели достаточный опыт пребывания в тайге, но они не вернулись в обозначенное время. Отец одного из пропавших понял, что не может связаться с ушедшими и пошел в полицию.

Силами сотрудников МВД и спасателей немедленно была сформирована поисковая группа. Реку Верхний Кебеж и лесной массив рядом обследовали пешком. По реке двигались на лодке. Поиски велись около суток.

Пропавших мужчин нашли живыми на берегу реки на достаточном удалении от поселка. Выяснилось, что у них возникли трудности из-за подъема воды в реке. Запасы провизии к тому моменту были уже на исходе. Сейчас жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске. Девятиклассник погиб в реке Кирпили.