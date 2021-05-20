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20 мая 06:46
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новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
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Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка

Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
pixabay.com

Красноярск, 20 мая. Два жителя Красноярского края застряли в лесу во время похода за черемшой из-за паводка.

Случай произошел в Ермаковском районе. Мужчины ушли в тайгу и перестали выходить на связь. Тревогу забили их родственники. Правоохранители рассказали, что их напугали резкие паводки в районе.

Мужчины имели достаточный опыт пребывания в тайге, но они не вернулись в обозначенное время. Отец одного из пропавших понял, что не может связаться с ушедшими и пошел в полицию.

Силами сотрудников МВД и спасателей немедленно была сформирована поисковая группа. Реку Верхний Кебеж и лесной массив рядом обследовали пешком. По реке двигались на лодке. Поиски велись около суток.

Пропавших мужчин нашли живыми на берегу реки на достаточном удалении от поселка. Выяснилось, что у них возникли трудности из-за подъема воды в реке. Запасы провизии к тому моменту были уже на исходе. Сейчас жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске. Девятиклассник погиб в реке Кирпили.

красноярск поиски пропали
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