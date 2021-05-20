ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России

Москва, 20 мая. Российские ученые выявили нового возбудителя опасного заболевания, которое имеет схожие с коклюшем симптомы, но в более легкой форме.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского при обследовании взрослых и детей с подозрением на коклюш выявили с помощью ПЦР-теста бактерию Bordetella holmesii. Наблюдение велось за 290 пациентами, бактерия вызвала заболевание в 2,3% случаев.

Российские ученые уже создали ПЦР-тест, способный выявить ДНК обычного возбудителя инфекции и нового патогена.

«Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis. Сочетанная инфекция, вызванная B. pertussis и B. holmesii, была зарегистрирована у 0,8% пациентов. Симптоматика у остальных заболевших была вызвана другими патогенами», - цитирует замдиректора НИИ по клинической работе Татьяну Руженцову газета «Известия».

Бактерию уже выявляли в других странах, но пока ее не обнаруживали в России.

Ранее биохимик из Канады Элефтериос Диамандис оценил вероятность появления смертоносных вирусов в организме человека в будущем. По мнению эксперта, пандемия коронавируса показала, что в будущем не исключается вероятность появления новых вирусов, эпидемий и пандемий, которые могут быть опасны для человечества.