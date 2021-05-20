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новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
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Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров

Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
Кадр из сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, 20 мая. В Сети появился официальный трейлер спецвыпуска ситкома «Друзья». Его премьера назначена на 27 мая. Фанаты ждут продолжение, но поражены тем, как постарели актеры.

Первый эпизод сериала вышел в 1994 году. С тех пор он считается культовым и фактически стал «первопроходцем» в жанре ситкома. Новый ролик, посвященный специальному выпуску «Друзей», приятно удивил фанатов, но они отметили, что с момента окончания шоу звезды сильно изменились.

«Не могу поверить, какие же они старые», — написал один из комментаторов.

Многие пользователи отметили то, как актеры воспроизводят известные сцены из сериала. При этом они отмечают, что между звездами сохранилась та «химия», из-за которой сериал был таким популярным.

«Этот трейлер заставил меня понять, что через 20 лет, если я буду выглядеть как они, мне лучше встать и начать жить своей жизнью, как они жили в полной мере», — подчеркнул Nirupam Roy.

Одна из фанаток написала, что будет плакать, как тогда, когда 17 лет назад в эфир вышел последний эпизод сериала. Другая поклонница вспомнила, как ситком делал ее счастливой в трудные моменты жизни. Когда ей было плохо, она всегда смотрела «Друзей».

«Если Чендлер плачет, то представьте, сколько слез мы прольем», — отметил Tny.

Ранее компания Disney представила тизер мультсериала по «Корпорации монстров». Новый проект получил название «Монстры за работой» и будет доступен зрителям уже 2 июля.

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