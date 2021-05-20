Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров

Лос-Анджелес, 20 мая. В Сети появился официальный трейлер спецвыпуска ситкома «Друзья». Его премьера назначена на 27 мая. Фанаты ждут продолжение, но поражены тем, как постарели актеры.

Первый эпизод сериала вышел в 1994 году. С тех пор он считается культовым и фактически стал «первопроходцем» в жанре ситкома. Новый ролик, посвященный специальному выпуску «Друзей», приятно удивил фанатов, но они отметили, что с момента окончания шоу звезды сильно изменились.

«Не могу поверить, какие же они старые», — написал один из комментаторов.

Многие пользователи отметили то, как актеры воспроизводят известные сцены из сериала. При этом они отмечают, что между звездами сохранилась та «химия», из-за которой сериал был таким популярным.

«Этот трейлер заставил меня понять, что через 20 лет, если я буду выглядеть как они, мне лучше встать и начать жить своей жизнью, как они жили в полной мере», — подчеркнул Nirupam Roy.

Одна из фанаток написала, что будет плакать, как тогда, когда 17 лет назад в эфир вышел последний эпизод сериала. Другая поклонница вспомнила, как ситком делал ее счастливой в трудные моменты жизни. Когда ей было плохо, она всегда смотрела «Друзей».

«Если Чендлер плачет, то представьте, сколько слез мы прольем», — отметил Tny.

Ранее компания Disney представила тизер мультсериала по «Корпорации монстров». Новый проект получил название «Монстры за работой» и будет доступен зрителям уже 2 июля.