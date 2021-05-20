Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов

Владивосток, 20 мая. В четверг в днем атмосферные фронты уйдут на восток, атмосферное давление начнет расти и дожди прекратятся, сообщает Примпогода.

В континентальных районах температура воздуха прогреется до +24...+31 °С. На побережье по-прежнему будет прохладнее, +15...+22 градусов по Цельсию.

Ночью 20 мая жителей Владивостока ждет небольшой дождь, после город окутает туман, который рассеется днем. К обеду столбики термометров поднимутся до +16…+19 градусов.

Ранее МЧС предупредило петербуржцев о непогоде 20 мая. Ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду. В вечернее время ожидаются грозы, местами пройдут ливни и град.