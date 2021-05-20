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06:40
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Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
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Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию

Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 20 мая. Правоохранители предотвратили незаконную миграцию более 400 иностранцев в Сахалинскую область.

Согласно данным регионального управления МВД России, сотрудники центра противодействия экстремизму и управления по вопросам миграции раскрыли группу людей, которая незаконно поставила на фиктивный миграционный учет более четырех сотен граждан другой страны. Правоохранители возбудили уголовное дело за «организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору».

Полицейские нашли в соцсетях объявление о предоставлении миграционных документов. Нарушители предлагали быстро оформить фиктивный трудовой договор в компанию, где работать приходилось только «на бумаге». Далее в органы контроля отправлялись неверные данные о месте пребывания граждан других стран по месту, которое не имеет к фирме никакого отношения. За это подозреваемые просили 12 тыс. рублей.

Недавно в Томске сотрудник миграционной службы избил гражданина Узбекистана. От мужчины требовали показать водительские права, а он настаивал на том, что паспорта достаточно.

сахалин полиция миграционная служба фиктивные документы
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