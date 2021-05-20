Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию

Южно-Сахалинск, 20 мая. Правоохранители предотвратили незаконную миграцию более 400 иностранцев в Сахалинскую область.

Согласно данным регионального управления МВД России, сотрудники центра противодействия экстремизму и управления по вопросам миграции раскрыли группу людей, которая незаконно поставила на фиктивный миграционный учет более четырех сотен граждан другой страны. Правоохранители возбудили уголовное дело за «организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору».

Полицейские нашли в соцсетях объявление о предоставлении миграционных документов. Нарушители предлагали быстро оформить фиктивный трудовой договор в компанию, где работать приходилось только «на бумаге». Далее в органы контроля отправлялись неверные данные о месте пребывания граждан других стран по месту, которое не имеет к фирме никакого отношения. За это подозреваемые просили 12 тыс. рублей.

Недавно в Томске сотрудник миграционной службы избил гражданина Узбекистана. От мужчины требовали показать водительские права, а он настаивал на том, что паспорта достаточно.