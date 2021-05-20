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06:40
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Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
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После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело

Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
Prt Scr youtube.com  /  Lazarev Tactical

Калининград, 20 мая. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в одном из баров Калининграда, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в начале мая. Между посетителями заведения на улице Батальной случилась ссора.

Нетрезвый 38-летний мужчина достал травматический пистолет, приставил его к груди оппонента и нажал на курок. Его соперник успел убрать ствол пистолета до момента выстрела. Злоумышленник прицелился повторно, но пистолет заклинило.

Стрелка удерживали охранники до приезда полиции. По факту инцидента возбуждено дело по статье УК РФ «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. Разрешение на использование травматического оружия у него нет.

Накануне конфликт в Красноярском крае привел к гибели двух человек. Стрельба произошла на заимке недалеко от села Колмогорово.

калининград стрельба уголовное дело бар
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