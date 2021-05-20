После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело

Калининград, 20 мая. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в одном из баров Калининграда, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в начале мая. Между посетителями заведения на улице Батальной случилась ссора.

Нетрезвый 38-летний мужчина достал травматический пистолет, приставил его к груди оппонента и нажал на курок. Его соперник успел убрать ствол пистолета до момента выстрела. Злоумышленник прицелился повторно, но пистолет заклинило.

Стрелка удерживали охранники до приезда полиции. По факту инцидента возбуждено дело по статье УК РФ «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление. Разрешение на использование травматического оружия у него нет.

Накануне конфликт в Красноярском крае привел к гибели двух человек. Стрельба произошла на заимке недалеко от села Колмогорово.