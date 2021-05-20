Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях

Москва, 20 мая. Основной причиной сбоев в работе крупнейших криптовалютных бирж стало чрезмерное использование займов при операциях с криптовалютами, считает гендиректор CoinGecko Бобби Онг.

На фоне обвала криптовалют с перебоями в работе столкнулись криптобиржи Binance и Coinbase. Отключение криптовалютных бирж вызвали массовые распродажи криптовалют.

По словам Бобби Онга, основной причиной резкого падения курса криптовалют оказалась ликвидация позиций трейдеров, которые при операциях используют займы у брокера с целью совершения операций с активами.

«Чрезмерное использование кредитного плеча привело к ликвидации позиций трейдеров, однако это было необходимо, чтобы вывести цену криптовалют на здоровый уровень», — отметил эксперт.

Стоимость криптовалют в последние недели росла «слишком быстро и сильно», подчеркнул Онг. По его словам, продолжаться слишком долго такая ситуация не могла.

Накануне биткоин подешевел более чем на 30%. Стоимость криптовалюты падала до 30 660 долларов.