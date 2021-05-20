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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
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Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях

Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
pixabay.com  /  Md Ashraful Islam

Москва, 20 мая. Основной причиной сбоев в работе крупнейших криптовалютных бирж стало чрезмерное использование займов при операциях с криптовалютами, считает гендиректор CoinGecko Бобби Онг.

На фоне обвала криптовалют с перебоями в работе столкнулись криптобиржи Binance и Coinbase. Отключение криптовалютных бирж вызвали массовые распродажи криптовалют.

По словам Бобби Онга, основной причиной резкого падения курса криптовалют оказалась ликвидация позиций трейдеров, которые при операциях используют займы у брокера с целью совершения операций с активами.

«Чрезмерное использование кредитного плеча привело к ликвидации позиций трейдеров, однако это было необходимо, чтобы вывести цену криптовалют на здоровый уровень», — отметил эксперт.

Стоимость криптовалют в последние недели росла «слишком быстро и сильно», подчеркнул Онг. По его словам, продолжаться слишком долго такая ситуация не могла.

Накануне биткоин подешевел более чем на 30%. Стоимость криптовалюты падала до 30 660 долларов.

криптовалюта биткоин сбои
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