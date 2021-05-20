Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона

Москва, 20 мая. Зависимость от смартфона можно распознать, если есть характерные признаки, главный из которых — постоянное использование гаджета без необходимости.

Нужно бить тревогу, если владелец устройства не может оторваться от социальных сетей и смартфона даже при наличии важных дел. Когда он залезает в интернет в ущерб своему времени и важным занятиям, например, работе, это явный симптом тяжелой зависимости, рассказала психолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik.

Также на психологическую проблему такого рода указывает малозаметная привычка смотреть на экран без особой нужды, машинально. В этом случае человек зачастую не помнит, зачем он взял в руки смартфон и в какой момент. Один из способов борьбы с таким состоянием — график использования гаджета. Также это поможет решить другую важную проблему — случайных травм во время «залипания» в телефон во время ходьбы, о которых недавно предупредили медики-травматологи.

Ранее эксперт раскрыл, в чем разница между «серыми» и «белыми» гаджетами. Вторые, то есть те, которые были собраны для целенаправленной реализации на российском рынке в соответствии с официальной процедурой, обладают изначально установленным отечественным ПО, передает RT.