Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена

Москва, 20 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о возможной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

После первой очной встрече Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном министра спросили, дала ли Россия добро на встречу глав двух государств. Лавров ответил шуткой.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — ответил российский министр.

Ранее Блинкен заявил, что администрация президента США стремится к налаживанию сотрудничества с Россией в сферах с совпадающими интересами. По его словам, в Вашингтоне считают, что смогут работать с Москвой в месте и «действительно наращивать» сотрудничество в ряде сфер.