СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов

Москва, 20 мая. Аудиторы Счетной палаты РФ предлагают внести изменения в ту часть налогового кодекса, которая касается работы горно-металлургических компаний.

СП предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку. В 2020 году налог на добычу полезных ископаемых для руд цветных и черных металлов увеличили в 3,5 раза, что снизило инвестиционный спрос предприятий. Налог нужно снизить, чтобы избежать «снижения доходов федерального бюджета из-за падения спроса на новые месторождения», объяснили специалисты.

Недавно туристический агент и эксперт по работе с туристами Елена Костылева объяснила ФАН, почему на территории Крыма не нужен туристический сбор. Такой разговор случился на фоне того, как сроки установления сбора в регионе перенесли на 1 мая 2022 года.

Также Совет Федерации одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами. Такая мера позволит избежать двойного налогообложения и уклонения от выплаты налогов на имущество и доходы, передает RT.