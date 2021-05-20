Электричество отключат на нескольких улицах Читы

Чита, 20 мая. В некоторых домах Читы в ближайшие дни ожидаются плановые отключения электричества. График отключений опубликовала компания Россети Сибирь.

В четверг, 20 мая с 9:00 до 18:00 электричество отключат по адресам ул. Энтузиастов 50–52, а также на улицах Даурская и Кирова. С 9:00 до 19:00 света не будет на улицах Дорожная, Южная, Станичная, Свободы и Полевая. С 10:00 до 18:00 отключения запланированы по адресам: Безымянный переулок 1–59, ул. Логовая 13–88, ул. Горная 3-43, ул. Холмистая 37–73, ул. Скалистая 6–22 и на улице Солнечная.

В пятницу, 21 мая, с 9:00 до 18:00 электричество отключат на улицах Белогорская, Черногорская, Индустриальная, Первую Старошахтерская, Автодорожная Тормовская, Сретенская, Старошахтерская, Краснокаменская, Кольцевая, Даурская и Кирова. С 9:00 до 13:00 света не будет по адресам: ул. Амурская 80 и 82, ул. Ленинградская 24 и ул. Анохина 73, 74, 75, 75а и 75в.

В выходные, 22 и 23 мая, с 9:00 до 18:00 отключение электричества запланировано на улицах Первая Новопроточная, Водная, Озерная, Болотная, на Партизанском переулке и в домах с 12 по 16 на улице Мостовая, сообщает со ссылкой на Россети Сибирь портал Zab.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, который продляет ограничения посещения лесов до конца мая. Особый противопожарный режим работает в регионе со 2 апреля, а ограничение на посещение лесов с 20 апреля.