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новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
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Электричество отключат на нескольких улицах Читы

Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Чита, 20 мая. В некоторых домах Читы в ближайшие дни ожидаются плановые отключения электричества. График отключений опубликовала компания Россети Сибирь.

В четверг, 20 мая с 9:00 до 18:00 электричество отключат по адресам ул. Энтузиастов 50–52, а также на улицах Даурская и Кирова. С 9:00 до 19:00 света не будет на улицах Дорожная, Южная, Станичная, Свободы и Полевая. С 10:00 до 18:00 отключения запланированы по адресам: Безымянный переулок 1–59, ул. Логовая 13–88, ул. Горная 3-43, ул. Холмистая 37–73, ул. Скалистая 6–22 и на улице Солнечная.

В пятницу, 21 мая, с 9:00 до 18:00 электричество отключат на улицах Белогорская, Черногорская, Индустриальная, Первую Старошахтерская, Автодорожная Тормовская, Сретенская, Старошахтерская, Краснокаменская, Кольцевая, Даурская и Кирова. С 9:00 до 13:00 света не будет по адресам: ул. Амурская 80 и 82, ул. Ленинградская 24 и ул. Анохина 73, 74, 75, 75а и 75в.

В выходные, 22 и 23 мая, с 9:00 до 18:00 отключение электричества запланировано на улицах Первая Новопроточная, Водная, Озерная, Болотная, на Партизанском переулке и в домах с 12 по 16 на улице Мостовая, сообщает со ссылкой на Россети Сибирь портал Zab.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, который продляет ограничения посещения лесов до конца мая. Особый противопожарный режим работает в регионе со 2 апреля, а ограничение на посещение лесов с 20 апреля.

забайкалье чита отключение электричества
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