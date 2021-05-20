Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Рейкьявик, 20 мая. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал вероятной встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие недели.

В интервью исландской телерадиокомпании RUV перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике в среду Блинкен отметил, что ждет встречи с российским министром «с нетерпением». Среди возможных тем для обсуждения он выделил встречу президентов России и США.

«Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен провели первые очные переговоры по завершении заседания Арктического совета в Рейкьявике. Как отметил российский министр, «от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире».