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04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
04:01
Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
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02:45
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Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Рейкьявик, 20 мая. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал вероятной встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие недели.

В интервью исландской телерадиокомпании RUV перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике в среду Блинкен отметил, что ждет встречи с российским министром «с нетерпением». Среди возможных тем для обсуждения он выделил встречу президентов России и США.

«Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен провели первые очные переговоры по завершении заседания Арктического совета в Рейкьявике. Как отметил российский министр, «от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире».

путин россия сша байден блинкен
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