Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников

Москва, 20 мая. Людям, страдающим гипертонией, не обязательно полностью отказываться от кофе, считает доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

Специалист в интервью радио Sputnik отметил, что кофе действительно оказывает негативное влияние на пациентов с гипертонией, повышая давление. Однако действие напитка очень ограничено: обычно получасом.

«Если говорить в принципе про употребление кофе, то этот вопрос очень серьезно изучался с точки зрения медицины. Было доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет», — добавил Шугушев.

При этом он подчеркнул, что эти наблюдения относятся исключительно к натуральному свежемолотому кофе. Кроме состава важно обращать внимание на рекомендуемую специалистами дозу и не превышать ее.

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«Если выпить 20 чашек кофе, естественно, ничего хорошего не будет. Ученые выявили определенную границу — две-три чашки свежемолотого кофе в день. В перерасчете на миллиграммы это около 400 миллиграммов. Доктора рекомендуют употреблять от 50 до 180 миллиграммов кофе в зависимости от веса пациента», — уточнил профессор.

Специалист посоветовал людям старше 65 лет разбавлять кофе молоком, чтобы избежать развития остеопороза, поскольку слишком большое количество этого напитка приводит к вымыванию кальция из костей.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что резкий отказ от кофе может вызвать у человека головную боль, сонливость и резкие перепады настроения. Регулярное употребление напитка, по его словам, может привести к возникновению зависимости, а резкий отказ от него — к абстинентному синдрому. Брюн посоветовал не употреблять кофе каждый день, ограничившись парами кружек в неделю.