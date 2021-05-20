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Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
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В Польше удивлены военным преображением Калининграда
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Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
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Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
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Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
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Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
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Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников

  /   Обновлено: 20 мая 2021 05:14
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 20 мая. Людям, страдающим гипертонией, не обязательно полностью отказываться от кофе, считает доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

Специалист в интервью радио Sputnik отметил, что кофе действительно оказывает негативное влияние на пациентов с гипертонией, повышая давление. Однако действие напитка очень ограничено: обычно получасом.

«Если говорить в принципе про употребление кофе, то этот вопрос очень серьезно изучался с точки зрения медицины. Было доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет», — добавил Шугушев.

При этом он подчеркнул, что эти наблюдения относятся исключительно к натуральному свежемолотому кофе. Кроме состава важно обращать внимание на рекомендуемую специалистами дозу и не превышать ее.

Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
pixabay.com  / Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

«Если выпить 20 чашек кофе, естественно, ничего хорошего не будет. Ученые выявили определенную границу — две-три чашки свежемолотого кофе в день. В перерасчете на миллиграммы это около 400 миллиграммов. Доктора рекомендуют употреблять от 50 до 180 миллиграммов кофе в зависимости от веса пациента», — уточнил профессор.

Специалист посоветовал людям старше 65 лет разбавлять кофе молоком, чтобы избежать развития остеопороза, поскольку слишком большое количество этого напитка приводит к вымыванию кальция из костей.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что резкий отказ от кофе может вызвать у человека головную боль, сонливость и резкие перепады настроения. Регулярное употребление напитка, по его словам, может привести к возникновению зависимости, а резкий отказ от него — к абстинентному синдрому. Брюн посоветовал не употреблять кофе каждый день, ограничившись парами кружек в неделю.

здоровье кофе гипертония
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