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Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
04:01
Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
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Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Сахалин, 20 мая. Специалисты зафиксировали сейсмоактивность на острове Сахалин. Магнитуда подземных толчков составила 3,8 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло к северу от поселка городского типа Ноглики. Сообщение об этом поступило из сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение на глубине 7 км магнитудой 3,8 произошло в 75 км севернее поселка Ноглики», — уточнили эксперты.

Сейсмособытие произошло в восемь часов утра по местному времени в четверг. Информации об ощутимости не было.

Недавно на Японию обрушилось землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. В результате события пострадали девять человек.

землетрясение сахалин сейсмоактивность
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