Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине

Сахалин, 20 мая. Специалисты зафиксировали сейсмоактивность на острове Сахалин. Магнитуда подземных толчков составила 3,8 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло к северу от поселка городского типа Ноглики. Сообщение об этом поступило из сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение на глубине 7 км магнитудой 3,8 произошло в 75 км севернее поселка Ноглики», — уточнили эксперты.

Сейсмособытие произошло в восемь часов утра по местному времени в четверг. Информации об ощутимости не было.

Недавно на Японию обрушилось землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. В результате события пострадали девять человек.