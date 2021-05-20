Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов

Рейкьявик, 20 мая. Администрация президента США стремится к налаживанию сотрудничества с Россией в сферах с совпадающими интересами. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен впервые очно встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мероприятие проходило в Рейкьявике.

Госсекретарь заявил, что в Вашингтоне считают, что смогут работать с Москвой в месте и «действительно наращивать» сотрудничество в ряде сфер. В частности, он назвал борьбу с пандемией коронавируса, изменение климата, урегулирование вопросов относительно ядерной программы Ирана и Северной Кореи, а также Афганистан.

Американская сторона считает, что если президенты РФ и США смогут работать в духе сотрудничества, мир будет в большей безопасности. По словам Блинкена, этого сейчас Вашингтон и добивается.

Накануне сообщалось, что Блинкен и Лавров обсудят «СП-2» на встрече. Мероприятие проходит в рамках Арктического совета.