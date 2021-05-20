В Польше удивлены военным преображением Калининграда

Калининград, 20 мая. Минобороны России сообщило, что 18 гвардейская механизированная дивизия будет готова уже к осени 2021 года, а не в декабре. Это вызвало опасения у польского издания Defence 24.

Авторы материала отмечают, что в Калининградской области формируются и переоснащаются три механизированных и один бронетанковый полк. Готовятся и прочие подразделения, среди которых инженерные, саперные, зенитные и артиллерийские формирования. Об этом сообщает Baltnews. «Такая акция должна была подчеркнуть готовность новых подразделений защищать родину перед лицом угрозы, исходящей от стран НАТО, усиливающих свое военное присутствие у западных границ Российской Федерации», – пишет издание.

Сообщается, что новое тактическое объединение будет частью 11 армейского корпуса. Он предназначен для защиты российского региона. Сейчас в Калининградской области численность войск та же, что и во времена СССР. Однако это компенсируется современным вооружением вроде ракетных комплексов «Искандер-М» и береговых ракетных батарей «Бал» и «Бастион».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ России.