Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 05:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
04:01
Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
Все новости
20 мая 05:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
04:01
Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
Все новости

В Польше удивлены военным преображением Калининграда

Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
ФБА «Экономика сегодня»

Калининград, 20 мая. Минобороны России сообщило, что 18 гвардейская механизированная дивизия будет готова уже к осени 2021 года, а не в декабре. Это вызвало опасения у польского издания Defence 24.

Авторы материала отмечают, что в Калининградской области формируются и переоснащаются три механизированных и один бронетанковый полк. Готовятся и прочие подразделения, среди которых инженерные, саперные, зенитные и артиллерийские формирования. Об этом сообщает Baltnews.

«Такая акция должна была подчеркнуть готовность новых подразделений защищать родину перед лицом угрозы, исходящей от стран НАТО, усиливающих свое военное присутствие у западных границ Российской Федерации», – пишет издание.

Сообщается, что новое тактическое объединение будет частью 11 армейского корпуса. Он предназначен для защиты российского региона. Сейчас в Калининградской области численность войск та же, что и во времена СССР. Однако это компенсируется современным вооружением вроде ракетных комплексов «Искандер-М» и береговых ракетных батарей «Бал» и «Бастион».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ России.

россия польша калининград
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 83061 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 61767 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 45603 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 40226 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 35586 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Армия / В Польше удивлены военным преображением Калининграда
Рейтинг@Mail.ru