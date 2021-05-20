Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ

Москва, 20 мая. Новый клип Димы Билана на песню «Она моя» подвергся жесткой критике в Сети из-за неудачного выбора актрисы, чья внешность не вписалась в сюжет.

Клип, снятый режиссером Константином Богомоловым» вышел в среду, 19 мая. В ролике пара в исполнении Билана и модели Екатерины Давыдовой заходит в кинотеатр посмотреть фильм, в котором в советские времена они, влюбленные друг в друга, снимались в молодости. «Картина» является отсылкой к «Двенадцати мгновениям весны»: центральной сценой стала встреча лирического героя со своей избранницей в кафе.

Встретившись глазами, влюбленные вспоминают время, которое проводили вместе. В этот момент на экране демонстрируются весьма откровенные сцены интимных отношений. По сюжету клипа, из-за сцен с сексом власти запретили картину к показу, но пленка сохранилась.

В комментариях под видео на YouTube мнения зрителей разделились. Многие отметили удачную работу Богомолова и актерскую игру Билана. С другой стороны, появление Давыдовой вызвало весьма однозначные оценки: поклонники певца посчитали, что девушка со столь неестественно большими губами смотрится в кадре фальшиво.

Pr Scr youtube.com / @bilanofficial

«Черт, Дима и Яна, вы серьезно?! Эти пельмени просто убили весь сюжет! Я так тащилась от предыдущей версии, а здесь нет слов», — возмутилась в комментариях пользователь Юлия Титова.

«Меня поражает то, что сами девушки не понимают, что такие губы это ужасно, или они их для других целей делают?!» — добавила Ольга Грозина.

«Столько женщин красивых в России с натуральной красотой… Но почему везде в клипах женщины — лягушки с накачанными губами и грудями», — посетовала Екатерина Григорьева.

Pr Scr youtube.com / @bilanofficial

Некоторые предложили Билану переснять клип, оставив сюжет, но заменив актрису.

«Боже, переснимите клип! Верните в клип Билана красивых девушек! Это же жуть какая-то, а не дама, особенно ее рот — просто жесть, «оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» и то красивее!» — не скрывает своего возмущения пользователь под ником Kate Cat.

Ранее Билан отметил, что для него это первая работа, в которой пришлось полностью обнажиться. Подогревая интерес к новому клипу, певец сначала опубликовал снимок, на котором запечатлен без трусов. На откровенную публикацию отреагировали не только поклонницы артиста, но и Николай Басков, который подчеркнул, что «не ожидал» такого от коллеги.