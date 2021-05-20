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Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
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Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
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Политика
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Технологии
Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
04:00
Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
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Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ

  /   Обновлено: 20 мая 2021 05:13
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
Pr Scr youtube.com  /  @bilanofficial

Москва, 20 мая. Новый клип Димы Билана на песню «Она моя» подвергся жесткой критике в Сети из-за неудачного выбора актрисы, чья внешность не вписалась в сюжет.

Клип, снятый режиссером Константином Богомоловым» вышел в среду, 19 мая. В ролике пара в исполнении Билана и модели Екатерины Давыдовой заходит в кинотеатр посмотреть фильм, в котором в советские времена они, влюбленные друг в друга, снимались в молодости. «Картина» является отсылкой к «Двенадцати мгновениям весны»: центральной сценой стала встреча лирического героя со своей избранницей в кафе.

Встретившись глазами, влюбленные вспоминают время, которое проводили вместе. В этот момент на экране демонстрируются весьма откровенные сцены интимных отношений. По сюжету клипа, из-за сцен с сексом власти запретили картину к показу, но пленка сохранилась.

В комментариях под видео на YouTube мнения зрителей разделились. Многие отметили удачную работу Богомолова и актерскую игру Билана. С другой стороны, появление Давыдовой вызвало весьма однозначные оценки: поклонники певца посчитали, что девушка со столь неестественно большими губами смотрится в кадре фальшиво.

Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
Pr Scr youtube.com  / @bilanofficial

«Черт, Дима и Яна, вы серьезно?! Эти пельмени просто убили весь сюжет! Я так тащилась от предыдущей версии, а здесь нет слов», — возмутилась в комментариях пользователь Юлия Титова.

«Меня поражает то, что сами девушки не понимают, что такие губы это ужасно, или они их для других целей делают?!» — добавила Ольга Грозина.

«Столько женщин красивых в России с натуральной красотой… Но почему везде в клипах женщины — лягушки с накачанными губами и грудями», — посетовала Екатерина Григорьева.

Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
Pr Scr youtube.com  / @bilanofficial

Некоторые предложили Билану переснять клип, оставив сюжет, но заменив актрису.

«Боже, переснимите клип! Верните в клип Билана красивых девушек! Это же жуть какая-то, а не дама, особенно ее рот — просто жесть, «оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем» и то красивее!» — не скрывает своего возмущения пользователь под ником Kate Cat.

Ранее Билан отметил, что для него это первая работа, в которой пришлось полностью обнажиться. Подогревая интерес к новому клипу, певец сначала опубликовал снимок, на котором запечатлен без трусов. На откровенную публикацию отреагировали не только поклонницы артиста, но и Николай Басков, который подчеркнул, что «не ожидал» такого от коллеги.

дима билан билан богомолов
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