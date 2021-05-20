Определились участники президентской гонки в Израиле

Иерусалим, 20 мая. Среда стала последним днем для регистрации кандидатов в президенты Израиля. Свою кандидатуру последней выдвинула обладательница премии Израиля Мириам Перец.

«Я не так представляла себе объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Государства Израиль, — написала Перец на своей странице в Facebook, имея в виду эскалацию конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, — Но как раз в это время, когда наша страна разделена, настало время для единства».

По ее словам, в случае избрания президентская резиденция станет «домом мира и единства».

В качестве кандидата также зарегистрирован Ицхак Герцог, глава агентства «Сохнут». Его называют лидером предвыборной гонки, а также самым известным кандидатом. Однако Мириам Перец может, по мнению некоторых СМИ, стать еще одним сильным кандидатом и получить голоса многих правых политиков (в частности, из партии «Ямина»).

Как сообщает Times of Israel, Герцог хорошо знаком с международной политикой, а также имеет обширный опыт в сложной политике Израиля. Его покойный отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля. Его дед, Ицхак Халеви Герцог, был главным раввином ашкенази Израиля, начав свой пост еще до создания государства. В среду политик заявил, что взял неоплачиваемый отпуск до президентских выборов.

«Моя личная семейная история и многолетний общественный опыт научили меня никогда не принимать чудо существования государства Израиль как должное», — говорится в его заявлении, в котором он подчеркнул необходимость исцеления и объединения нации после боев в Газе.

Другой кандидат, бывший депутат от партии «Авода», Моше Бар-Зоар объявил, что выбывает предвыборной гонки и поддержит Герцога. Прекратил предвыборную кампанию и бывший депутат от «Ликуда», борец за право доступа евреев на Храмовую гору Иегуда Глик. Он пожелал «всем отличным кандидатам» удачи и никого не поддержал.

О намерении сдать подписи говорили также певец и актер Йорам Гаон (чью кандидатуру якобы продвигает «Ликуд») и Шимон Шитрит — политик, занимавший министерские должности в 25-м и 26-м правительствах, но об их регистрации пока ничего не известно.

Выборы президента Израиля состоятся 2 июня. Как сообщал ранее ФАН, они пройдут путем тайного голосования, участие в котором примут 120 депутатов кнессета. Полномочия нынешнего главы государства Реувена Ривлина истекают 9 июля.

В случае победы на выборах Мириам Перец станет первой женщиной, избранной на должность президента. В 2007 году тогдашняя спикер кнессета Далия Ицик исполняла обязанности президента в течение нескольких месяцев после отставки Моше Кацава из-за обвинений в изнасилованиях, за которые он был впоследствии осужден.