Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro

Вашингтон, 20 мая. Операционная система (ОС) iPad OS серьезно урезает потенциал iPad Pro, сообщили техноблогеры.

Первые iPad Pro 2021 года попадут к своим покупателям только в пятницу, но техноблегеры уже выпустили свои обзоры на новинку. Они в один голос говорят, что 12,9-дюймовый Mini-LED- экран великолепен.

Обозреватели также отметили, что ОС iPad OS не способна показать все, на что способен iPad Pro 2021. В девайс установлен процессор, который предназначен для работы с полноценными компьютерами, а новое устройство работает на мобильной ОС, ограничивающей его возможности.

Ранее сообщалось, что Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года. Компания прекратит поддерживать свой браузер с 15 июня следующего года.