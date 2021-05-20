Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны

Киев, 20 мая. Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

В эфире телеканала «Наш» политик подчеркнул, что «точкой перелома» для Украины стал конец 2013-го — начало 2014 года. В тот момент, по его словам, «Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада». Эти события привели к тому, что деградация страны резко ускорилась.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Ранее в беседе с ФАН экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко назвал происходящее сегодня на Украине «тотальной зачисткой территорий под украинский нацизм», который заточен на сопротивление всему русскому.

По мнению политика, киевские власти при поддержке Европы и США полностью повторяют курс экс-президента Петра Порошенко, тотально зачищая любую оппозицию, а также избавляясь от русского языка. В таких условиях, подчеркнул Колесниченко, Украина неизбежно движется к распаду и самоуничтожению.

В 2014 году в результате государственного переворота на Украине сменилась власть. Это привело, в том числе, к гражданской войне на востоке страны, где несогласные с госпереворотом отдельные территории на востоке страны объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев ввел войска в Донбасс.