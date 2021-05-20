Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первые очные переговоры по завершении заседания Арктического совета в столице Исландии.

Учитывая недавние телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, страны согласны в том, что должны сотрудничать в тех вопросах, где их интересы совпадают.

«Мы можем извлечь позитивный результат. Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное — по проблемам стратегической стабильности», — сказал Лавров.

Как отметил российский министр, «от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире».

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить конфликт Палестины и Израиля, ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. Также среди пересекающихся интересов: пандемия коронавируса и изменение климата.