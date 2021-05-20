Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ

Москва, 20 мая. Из-за возросшего спроса на напитки в алюминиевых банках у россиян во время пандемии, производители столкнулись с дефицитом тары, в которой выпускается треть всего пива в РФ.

Два крупных производителя, а также источники в компаниях подтвердили РБК информацию о нехватке алюминиевых банок. Этой тары не хватает не только в России, но и на большинстве рынков по всему миру в последние три месяца.

Эксперты связали нехватку алюминиевых банок с последствиями пандемии коронавируса и изменением поведения покупателей: многие перешли на домашнее потребление из-за закрытых ресторанов или опасений подцепить вирус.

По словам производителей, пиву поставщики тары отдают предпочтение. Ожидалось, что будут запущены дополнительные производственные мощности, однако, по словам президента «Союзнапитков» Максима Новикова, пока ситуация «по-прежнему остается критичной».

Эксперты фиксируют постоянный рост продаж безалкогольных напитков в алюминиевых банках: с апреля 2020-го по март 2021 года на 13,6%. В 2019 году алюминиевая банка как вид упаковки также обошла стекло и вышла на второе место по частоте использования в пивной отрасли. В Алюминиевой ассоциации подтвердили рост спроса ни их продукцию, сообщив, что пандемия внесла коррективы в планы по наращиванию мощностей.

По словам представителя одного из крупных производителей, в России в алюминиевые банки разливается примерно треть всего российского пива. Поэтому дефицит этой тары оказывает «существенное негативное влияние»: производители понесли убытки из-за необходимости распределения товара в другие виды упаковки. Они не исключают, что все это приведет к росту цен на их продукцию. В Алюминиевой ассоциации же полагают, что скоро ситуация выправится.

Ранее британский врач Симран Дио перечислила наиболее опасные алкогольные напитки. По его словам, игристые вина или джин-тоники способны спровоцировать сильное опьянение за счет пузырьков газа, который повышает давление в желудке, из-за чего алкоголь быстрее всасывается и попадает в кровь.

Врач также не рекомендует употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Натощак не стоит пить и соки, так как они негативно действуют на кишечник.