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новостей
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
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Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ

Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
pixabay.com

Москва, 20 мая. Из-за возросшего спроса на напитки в алюминиевых банках у россиян во время пандемии, производители столкнулись с дефицитом тары, в которой выпускается треть всего пива в РФ.

Два крупных производителя, а также источники в компаниях подтвердили РБК информацию о нехватке алюминиевых банок. Этой тары не хватает не только в России, но и на большинстве рынков по всему миру в последние три месяца.

Эксперты связали нехватку алюминиевых банок с последствиями пандемии коронавируса и изменением поведения покупателей: многие перешли на домашнее потребление из-за закрытых ресторанов или опасений подцепить вирус.

По словам производителей, пиву поставщики тары отдают предпочтение. Ожидалось, что будут запущены дополнительные производственные мощности, однако, по словам президента «Союзнапитков» Максима Новикова, пока ситуация «по-прежнему остается критичной».

Эксперты фиксируют постоянный рост продаж безалкогольных напитков в алюминиевых банках: с апреля 2020-го по март 2021 года на 13,6%. В 2019 году алюминиевая банка как вид упаковки также обошла стекло и вышла на второе место по частоте использования в пивной отрасли. В Алюминиевой ассоциации подтвердили рост спроса ни их продукцию, сообщив, что пандемия внесла коррективы в планы по наращиванию мощностей.

По словам представителя одного из крупных производителей, в России в алюминиевые банки разливается примерно треть всего российского пива. Поэтому дефицит этой тары оказывает «существенное негативное влияние»: производители понесли убытки из-за необходимости распределения товара в другие виды упаковки. Они не исключают, что все это приведет к росту цен на их продукцию. В Алюминиевой ассоциации же полагают, что скоро ситуация выправится.

Ранее британский врач Симран Дио перечислила наиболее опасные алкогольные напитки. По его словам, игристые вина или джин-тоники способны спровоцировать сильное опьянение за счет пузырьков газа, который повышает давление в желудке, из-за чего алкоголь быстрее всасывается и попадает в кровь.

Врач также не рекомендует употреблять спиртные напитки на голодный желудок. Натощак не стоит пить и соки, так как они негативно действуют на кишечник.

алкоголь торговля пиво
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Все новости / Экономика / Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
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