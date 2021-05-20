Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами

Москва, 20 мая. ГИБДД Москвы призвала водителей снижать скорость перед пешеходными переходами. Соответствующее заявление опубликовано на странице московской Госавтоинспекции в Instagram.

По инициативе Организации Объединенных Наций во всем мире с 17 по 23 мая проводится шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Главной идеей является призыв к снижению скоростного режима до 30 километров в час в местах пересечения дорожного транспорта с пешеходами.

В ГИБДД и Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подчеркнули, что в европейских городах уже давно применяется такая практика. Ежедневно в мире дороги уносят жизни трех тысяч детей и подростков, которые гуляют на улице, катаются на велосипеде и ходят в школу.

«На скорости 30 км/час шанс выжить еще есть, при 80 – нет», — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте ГИБДД.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД планируют чаще выходить на скрытое патрулирование российских дорог. Такое нововведение позволит осуществлять более полный контроль на дорогах.