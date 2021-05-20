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новостей
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
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Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников

Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
unsplash.com  /  freestocks

Москва, 20 мая. Любой, кто вовремя подглядит код верификации, сможет получить доступ к вашим личным перепискам в Telegram.

Проверить, не пользуется ли кто-либо вашим аккаунтом, можно в разделе безопасности. Чтобы выдворить непрошеного гостя из личных переписок, нужно принудительно завершить сессию, рассказала партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова в беседе с «Прайм».

«Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев», — рассказала специалист.

Недавно основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компанию Apple. Он заявил, что пользователи бренда стали цифровыми рабами из-за невозможности использовать сторонние приложения на гаджетах «яблочной» продукции. Каждый раз, когда Дуров тестирует приложение на iPhone, он ощущает себя «отброшенным в средневековье», передает RT.

личные данные telegram переписки
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