Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников

Москва, 20 мая. Любой, кто вовремя подглядит код верификации, сможет получить доступ к вашим личным перепискам в Telegram.

Проверить, не пользуется ли кто-либо вашим аккаунтом, можно в разделе безопасности. Чтобы выдворить непрошеного гостя из личных переписок, нужно принудительно завершить сессию, рассказала партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова в беседе с «Прайм».

«Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев», — рассказала специалист.

Недавно основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компанию Apple. Он заявил, что пользователи бренда стали цифровыми рабами из-за невозможности использовать сторонние приложения на гаджетах «яблочной» продукции. Каждый раз, когда Дуров тестирует приложение на iPhone, он ощущает себя «отброшенным в средневековье», передает RT.