«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции

Париж, 20 мая. «Монако» проиграл «Пари Сен-Жермену» в финале Кубка Франции по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:0. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс».

Открыть счет на 19-й минуте удалось аргентинскому нападающему ПСЖ Мауро Икарди. Он воспользовался ошибкой защитника «Монако» Акселя Дисаси.

Увеличил преимущество на 81-й минуте молодой французский форвард Килиан Мбаппе, который также оформил голевую передачу во время гола Икарди.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в стартовом составе и играл все 90 минут. ПСЖ стал обладателем Кубка Франции уже 14-й раз. Чаще столичной команды никто не поднимал над собой этот трофей, но пять финалов для ПСЖ заканчивались поражениями. «Монако» же за свою историю выступала в финале Кубка Франции десять раз, пять из которых закончились победами команды из княжества, а остальные пять — поражениями.

Ранее сообщалось о голе вратаря «Ливерпуля», который помог команде одержать победу в самой концовке встречи. Алиссон замкнул передачу с углового, отправив мяч точно в угол ворот.