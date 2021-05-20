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новостей
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
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Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
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Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику

Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
pixabay.com

Москва, 20 мая. Как выбрать вкусную клубнику и на что нужно обратить внимание, покупая ягоду, рассказал агроном Михаил Воробьев.

Даже если нет возможности попробовать клубнику, потому что она запакована, можно определить ее вкусовые качества по внешнему виду, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik. Поэтому нужно тщательно осмотреть упаковку и купить ту, где нет зеленоватых ягод.

«Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», — пояснил агроном и добавил, что клубника должна быть полностью покрасневшей.

Если же есть возможность попробовать клубнику перед покупкой, то можно воспользоваться этим предложением. Но перед этим стоит непременно вымыть ее. Для этого нужно всегда иметь при себе бутылочку воды, когда в планах заглянуть на рынок за покупками.

Клубника полюбилась людям не только за хороший вкус, она также является хорошим профилактическим средством от ряда заболеваний. Недавно диетолог напомнил, что употребление ягоды может снизить даже риск развития рака. Вскоре, по данным RT, наступит подходящий момент для профилактического употребления клубники: в июне ягода может подешеветь, как и черешня.

клубника покупка агроном
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