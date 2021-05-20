Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику

Москва, 20 мая. Как выбрать вкусную клубнику и на что нужно обратить внимание, покупая ягоду, рассказал агроном Михаил Воробьев.

Даже если нет возможности попробовать клубнику, потому что она запакована, можно определить ее вкусовые качества по внешнему виду, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik. Поэтому нужно тщательно осмотреть упаковку и купить ту, где нет зеленоватых ягод.

«Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», — пояснил агроном и добавил, что клубника должна быть полностью покрасневшей.

Если же есть возможность попробовать клубнику перед покупкой, то можно воспользоваться этим предложением. Но перед этим стоит непременно вымыть ее. Для этого нужно всегда иметь при себе бутылочку воды, когда в планах заглянуть на рынок за покупками.

Клубника полюбилась людям не только за хороший вкус, она также является хорошим профилактическим средством от ряда заболеваний. Недавно диетолог напомнил, что употребление ягоды может снизить даже риск развития рака. Вскоре, по данным RT, наступит подходящий момент для профилактического употребления клубники: в июне ягода может подешеветь, как и черешня.