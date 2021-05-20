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03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
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Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава

Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 мая. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде назначить на пост министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. Украинцы не одобрили идею.

Жители Украины в соцсетях выразили недоверие по отношению к новому кандидату минздрава. Они считают, что он не улучшит ситуацию в стране и может даже усугубить ее. Об этом сообщает Regnum.

«Видать, не до конца еще развалили медицину, раз предлагаете на должность министра здравоохранения Ляшко! Неужели у нас нет достойных и образованных врачей, которые могли бы занять эту должность министра здравоохранения и работать на благо своего народа!» — пишет Михаил М.

Роман Р. считает, что на Украине наступил период, когда медицина не играет роли в жизни людей. Поэтому на пост минздрава можно назначать Ляшко.

«Упаси Господи Украину! Медицине гаплык придет с таким министром!» — добавила Света Ш.

Татьяна Г. считает, что нужно ругать не только Ляшко и бывшего минздрава Максима Степанова, но и остальных депутатов парламента. Именно они голосуют за этот «беспредел».

«Соратник Супрун. Что она не развалила, он развалит», — отреагировала Неля Т.

Ранее пользователи соцсетей объяснили экс-депутату Верховной рады Украины Елене Бондаренко, почему жители ЛДНР так стремятся получить паспорт РФ.

украина минздрав соцсети виктор ляшко
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