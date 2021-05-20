Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава

Киев, 20 мая. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде назначить на пост министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. Украинцы не одобрили идею.

Жители Украины в соцсетях выразили недоверие по отношению к новому кандидату минздрава. Они считают, что он не улучшит ситуацию в стране и может даже усугубить ее. Об этом сообщает Regnum.

«Видать, не до конца еще развалили медицину, раз предлагаете на должность министра здравоохранения Ляшко! Неужели у нас нет достойных и образованных врачей, которые могли бы занять эту должность министра здравоохранения и работать на благо своего народа!» — пишет Михаил М.

Роман Р. считает, что на Украине наступил период, когда медицина не играет роли в жизни людей. Поэтому на пост минздрава можно назначать Ляшко.

«Упаси Господи Украину! Медицине гаплык придет с таким министром!» — добавила Света Ш.

Татьяна Г. считает, что нужно ругать не только Ляшко и бывшего минздрава Максима Степанова, но и остальных депутатов парламента. Именно они голосуют за этот «беспредел».

«Соратник Супрун. Что она не развалила, он развалит», — отреагировала Неля Т.

Ранее пользователи соцсетей объяснили экс-депутату Верховной рады Украины Елене Бондаренко, почему жители ЛДНР так стремятся получить паспорт РФ.