Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского

Киев, 20 мая. Эксперты Комитета избирателей Украины заключили, что украинский президент Владимир Зеленский выполнил предвыборные обещания лишь на 25%. В Сети считают, что и это перебор.

Организация отметила, что из 30 пунктов президентской кампании не реализовано 22. Оставшиеся восемь выполнены полностью или частично. Украинцы посредством соцсетей оценили работу главы государства. Об этом сообщает Regnum.

«Невозможно представить, чего ждать при условии выполнения оставшихся 75%!» — написал Олег Валентинович.

Маргарита П. вспомнила, как Зеленский советовал украинцам отличать правду от лжи. По ее мнению, если бы они это умели, то он никогда не победил бы в президентских выборах.

«Народ стал жить еще хуже, цены растут, тарифы растут, а окружение жирует. Вот и все выполнение. Еще немного такой работы — и пойдет перевыполнение», — пишет Анатолий Р.

Ирина Д. не верит опубликованному заключению. Она считает, что если программа будет реализована на 100%, то на следующих выборах президента Украины голосовать будет некому, от страны останется пустыня.

«Да ни один процент не выполнен из его предвыборных обещаний, а 25%, видать, взято с потолка! При Порохе (Порошенко — М. Р.) было хреново, а оказывается, что при этих жить стало ещё хуже!» — отметил Михаил М.

Ранее жители Украины через соцсети выразили негодование относительно нового закона, которая позволяет продавать земли через электронные аукционы.