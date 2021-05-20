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Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
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02:40
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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
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Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета

  /   Обновлено: 20 мая 2021 02:49
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 мая. Новые штрафы за эксплуатацию авто летом с зимними покрышками, в том числе шипованными, пока лишь обсуждаются, заявил юрист.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов прокомментировал в беседе с агентством «Прайм» слухи о том, что летом появятся новые штрафы для россиян за езду в летний период с зимними покрышками, в том числе шипованными. По его словам, на данный момент лишь обсуждаются изменения, которые предполагается вносить в законы и подзаконные акты.

«Можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в КоАП есть статья 12.5, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление авто при наличии неисправностей, в частности, с сильно изношенным протектором колес. Никаких запретов на эксплуатацию зимних шин, в том числе шипованных, летом, там нет.

Миронов при этом настоятельно рекомендовал строго соблюдать сезонность шин на автомобиле ради своей же безопасности.

Напомним, с 1 мая вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые предусматривают повышение суммы штрафа за нарушение правил движения через железнодорожные пути до 5 тыс. рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему приближается поезд, может грозить штрафом или лишением водительских прав на срок от трех до шести месяцев. Если водитель нарушит закон повторно, удостоверение могут отобрать на год.

Кроме того, есть и изменения, касающиеся общественного транспорта. С 1 мая юных пассажиров в возрасте до 16 лет и без сопровождения взрослых нельзя высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

пдд штрафы законодательство коап
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