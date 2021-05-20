Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета

Москва, 20 мая. Новые штрафы за эксплуатацию авто летом с зимними покрышками, в том числе шипованными, пока лишь обсуждаются, заявил юрист.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов прокомментировал в беседе с агентством «Прайм» слухи о том, что летом появятся новые штрафы для россиян за езду в летний период с зимними покрышками, в том числе шипованными. По его словам, на данный момент лишь обсуждаются изменения, которые предполагается вносить в законы и подзаконные акты.

«Можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в КоАП есть статья 12.5, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление авто при наличии неисправностей, в частности, с сильно изношенным протектором колес. Никаких запретов на эксплуатацию зимних шин, в том числе шипованных, летом, там нет.

Миронов при этом настоятельно рекомендовал строго соблюдать сезонность шин на автомобиле ради своей же безопасности.

Напомним, с 1 мая вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые предусматривают повышение суммы штрафа за нарушение правил движения через железнодорожные пути до 5 тыс. рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему приближается поезд, может грозить штрафом или лишением водительских прав на срок от трех до шести месяцев. Если водитель нарушит закон повторно, удостоверение могут отобрать на год.

Кроме того, есть и изменения, касающиеся общественного транспорта. С 1 мая юных пассажиров в возрасте до 16 лет и без сопровождения взрослых нельзя высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд.