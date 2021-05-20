Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне

Москва, 20 мая. Станция «Щукинская» второго центрального диаметра (МЦД-2) откроется в июне 2021 года, говорится на сайте Правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев утверждает, что основная работа на станции завершена, а сейчас идет работа по отделке помещений и благоустройству прилегающих территорий. Станция готова на 90 процентов.

Сообщается, что новая станция станет восьмым новым вокзалом, который открыли на МЦД-2 со дня, когда запустили движение. На «Щукинской» организуют удобную пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Примерно 170 тысяч людей, проживающих в районах Щукино и Покровское-Стрешнево, заметят улучшение транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что власти Москвы озвучили сроки создания станции «Аминьевская» будущего МЦД-4. Новый инфраструктурный объект возведут в районах Раменки и Очаково-Матвеевское. Открытие запланировано на текущий год.