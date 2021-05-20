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Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
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Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне

  /   Обновлено: 20 мая 2021 02:26
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 20 мая. Станция «Щукинская» второго центрального диаметра (МЦД-2) откроется в июне 2021 года, говорится на сайте Правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев утверждает, что основная работа на станции завершена, а сейчас идет работа по отделке помещений и благоустройству прилегающих территорий. Станция готова на 90 процентов.

Сообщается, что новая станция станет восьмым новым вокзалом, который открыли на МЦД-2 со дня, когда запустили движение. На «Щукинской» организуют удобную пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Примерно 170 тысяч людей, проживающих в районах Щукино и Покровское-Стрешнево, заметят улучшение транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что власти Москвы озвучили сроки создания станции «Аминьевская» будущего МЦД-4. Новый инфраструктурный объект возведут в районах Раменки и Очаково-Матвеевское. Открытие запланировано на текущий год.

метро мцд-2 щукинская
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Все новости / Общество / Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
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