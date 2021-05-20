Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США

Рейкьявик, 20 мая. Россия будет готова «разгрести завалы» в дипломатической сфере, доставшиеся от предыдущих администраций США. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи Арктического совета. Мероприятие проходит в Рейкьявике.

Лавров заявил, что российская сторона «будет готова разгрести завалы» в том, что касается работы дипмиссий США в Россиии и российской в США. Он отметил, что если не будут обеспечены нормальные условия для работы сотрудников посольств, то будет подрываться самое значение дипломатии.

Накануне сообщалось, что Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета. Стороны намерены обсудить конфликт Палестины и Израиля, ситуацию вокруг Северной Кореи, иранской ядерной программы и Афганистана, а также темы пандемии коронавируса и изменений климата.