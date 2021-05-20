Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике

Рейкьявик, 20 мая. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершились в Рейкьявике. Они длились около двух часов.

Это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств. Она состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Об этом информирует ТАСС.

По словам Лаврова, прошедшая встреча была конструктивной. Он отметил, что страны подтвердили готовность к диалогу по стратегической стабильности. Во время переговоров Лавров также сообщал, что Россия готова "разгрести завалы", доставшиеся от прошлых администраций США в работе дипмиссий двух стран.