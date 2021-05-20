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Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
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Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
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Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть

  /   Обновлено: 20 мая 2021 02:09
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
ИА Народные новости  /  Мария Белякова

Москва, 20 мая. Расходы россиян на обновление гардероба с 10 по 16 мая почти на треть (31,3%) превысили уровень последних недель до пандемии, следует из аналитических данных «СберИндекса».

Резкий всплеск покупок одежды отмечается с 20-х чисел марта, когда в сравнении с аналогичной неделей прошлого года прирост составлял 14%. К 5 апреля траты превысили прошлогодние показатели на 1278%.

Резкое увеличение расходов на одежду отметил и другой сервис по анализу покупок «Чек Индекс», проекта оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает «Российская газета». Траты россиян на обновление гардероба за два года увеличились на 70%. Основной прирост показателя дала весна 2021 года.

Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
ИА Народные новости  / Мария Белякова

При этом размер среднего чека практически не изменился с 2020 года, составив примерно четыре тысячи рублей. Но россияне стали совершать покупки значительно чаще. В ТОП-5 наиболее востребованных вещей попали брюки и джинсы, куртки, свитеры и толстовки, полусапоги и кроссовки. Также траты в мае серьезно выросли на «Товары для строительства и ремонта» (+36,5%) и «Универсальные магазины» (+29,3%).

Издание отмечает, что негативные сценарии восстановления рынка одежды не сбылись. Пропустив один сезон прошлой весной, покупатели начали обновлять гардероб намного интенсивнее, чем в прошлые годы.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что продления соглашений, регулирующих стоимость сахара и подсолнечного масла, в России не планируется. Однако будет продолжена реализация механизмов поддержки.

экономика продажи расходы
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