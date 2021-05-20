Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть

Москва, 20 мая. Расходы россиян на обновление гардероба с 10 по 16 мая почти на треть (31,3%) превысили уровень последних недель до пандемии, следует из аналитических данных «СберИндекса».

Резкий всплеск покупок одежды отмечается с 20-х чисел марта, когда в сравнении с аналогичной неделей прошлого года прирост составлял 14%. К 5 апреля траты превысили прошлогодние показатели на 1278%.

Резкое увеличение расходов на одежду отметил и другой сервис по анализу покупок «Чек Индекс», проекта оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает «Российская газета». Траты россиян на обновление гардероба за два года увеличились на 70%. Основной прирост показателя дала весна 2021 года.

ИА Народные новости / Мария Белякова

При этом размер среднего чека практически не изменился с 2020 года, составив примерно четыре тысячи рублей. Но россияне стали совершать покупки значительно чаще. В ТОП-5 наиболее востребованных вещей попали брюки и джинсы, куртки, свитеры и толстовки, полусапоги и кроссовки. Также траты в мае серьезно выросли на «Товары для строительства и ремонта» (+36,5%) и «Универсальные магазины» (+29,3%).

Издание отмечает, что негативные сценарии восстановления рынка одежды не сбылись. Пропустив один сезон прошлой весной, покупатели начали обновлять гардероб намного интенсивнее, чем в прошлые годы.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что продления соглашений, регулирующих стоимость сахара и подсолнечного масла, в России не планируется. Однако будет продолжена реализация механизмов поддержки.