США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»

Вашингтон, 20 мая. США намерены ввести ограничительные меры против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в докладе Госдепартамента.

Документ на своей странице в Twitter опубликовала в среду журналист телеканала CBS Ина Руффини. Внешнеполитическое ведомство США регулярно предоставляет Конгрессу докладу у в связи со строительством трубопровода.

Госдеп включил в перечень судов, деятельность которых подпадает под санкции США, корабли «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев» и «Балтийский исследователь». В список юридических лиц, в отношении которых должны быть введены рестрикции, попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», а также Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Накануне в Госдепе заявили, что США используют все инструменты для остановки строительства «Северного потока — 2». Вашингтон намерен гарантировать «энергетическую безопасность» Европе.