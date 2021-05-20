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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
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США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова

Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
 /  Пресс-служба МИД РФ

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров был удивлен поведением американских журналистов на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

Корреспонденты американских изданий в конце протокола обычно выкрикивают вопросы главам внешнеполитических ведомств. Лавров не раз отчитывал их за отсутствие манер. Но на этот раз журналисты не стали задавать министрам вопросов.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — обратил внимание американского коллеги Лавров.

После шутки министра представители СМИ все же адресовали дипломатам несколько вопросов, в том числе о «Северном потоке — 2». Но так и не получили ответа на них.

Ранее сообщалось, что в начале встречи Лавров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном все без исключения вопросы.

россия сша лавров блинкен
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