Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров был удивлен поведением американских журналистов на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

Корреспонденты американских изданий в конце протокола обычно выкрикивают вопросы главам внешнеполитических ведомств. Лавров не раз отчитывал их за отсутствие манер. Но на этот раз журналисты не стали задавать министрам вопросов.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — обратил внимание американского коллеги Лавров.

После шутки министра представители СМИ все же адресовали дипломатам несколько вопросов, в том числе о «Северном потоке — 2». Но так и не получили ответа на них.

Ранее сообщалось, что в начале встречи Лавров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном все без исключения вопросы.