Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США

Рейкьявик, 20 мая. Факт стабильных и понятных российско-американских отношений пойдет на пользу обеим странам и всему миру.

Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на первых очных переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на полях министерской встречи Арктического совета.

«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — сказал он.

Блинкен напомнил, что Россия и США в прошлом плодотворно сотрудничали. Американская сторона ждет, что это взаимодействие продолжится и в будущем.

Ранее пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине. В частности, речь шла о мировых вызовах, климате и борьбе с распространением коронавируса.