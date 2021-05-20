Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских

Москва, 20 мая. Французская фигуристка Аделина Галявиева призналась, что Россия ассоциируется у нее с суровостью. Однако за этой чертой скрываются отзывчивые люди.

«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — заявила спортсменка в интервью порталу «Реальное время».

Фигуристка добавила, что в России, в отличие от Европы, нужно очень постараться, чтобы заслужить похвалу тренеров.

«В России, чтобы тебя похвалили, я не знаю что нужно сделать. Нужно очень постараться. Когда ты слышишь от тренера: «Неплохо», то думаешь: «О, вау, круто». Хотя лично для меня такой подход комфортен, я не люблю, когда меня сильно хвалят», — отметила спортсменка.

В сборной Франции есть еще одна россиянка, также выступающая в танцах льду, — Евгения Лопарева. Однако, по словам Галявиевой, у девушек нет особого соперничества. Кроме того, она рассказала, что «в сборной Франции довольно много русскоговорящих»: украинец Денис Стрекалин, Павел Ковалев, раньше выступал Андрей Новоселов, Марина Анисина.

Галявиева родилась в Казани, но в 2014 году, получив французское гражданство, стала представлять эту страну. Вместе с партнером Луи Тороном Аделина стала бронзовым призером Кубка Босфора — 2018.

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