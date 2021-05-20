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02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
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США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
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Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских

Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
ТАСС  /  SERGEI ILNITSKY/EPA

Москва, 20 мая. Французская фигуристка Аделина Галявиева призналась, что Россия ассоциируется у нее с суровостью. Однако за этой чертой скрываются отзывчивые люди.

«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — заявила спортсменка в интервью порталу «Реальное время».

Фигуристка добавила, что в России, в отличие от Европы, нужно очень постараться, чтобы заслужить похвалу тренеров.

«В России, чтобы тебя похвалили, я не знаю что нужно сделать. Нужно очень постараться. Когда ты слышишь от тренера: «Неплохо», то думаешь: «О, вау, круто». Хотя лично для меня такой подход комфортен, я не люблю, когда меня сильно хвалят», — отметила спортсменка.

В сборной Франции есть еще одна россиянка, также выступающая в танцах льду, — Евгения Лопарева. Однако, по словам Галявиевой, у девушек нет особого соперничества. Кроме того, она рассказала, что «в сборной Франции довольно много русскоговорящих»: украинец Денис Стрекалин, Павел Ковалев, раньше выступал Андрей Новоселов, Марина Анисина.

Галявиева родилась в Казани, но в 2014 году, получив французское гражданство, стала представлять эту страну. Вместе с партнером Луи Тороном Аделина стала бронзовым призером Кубка Босфора — 2018.

Ранее жители популярных туристических стран рассказали, как на самом деле иностранцы относятся к русским. В частности сотрудник ресторана одного из курортных отелей в турецком Сиде признался, что русские туристы очень веселые и дружелюбные. Правда, они часто ругаются. Что касается русских женщин, то они, по мнению мужчины, самые красивые.

фигурное катание танцы на льду гилявиева
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