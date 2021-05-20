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02:11
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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
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Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
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01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
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«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения

Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 20 мая. Певица Наталья Подольская в преддверии 39-го дня рождения отправилась в Петербург, чтобы исполнить свою мечту.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков из Петергофа на фоне всемирно известных фонтанов. На экскурсию подольская отправилась вместе со своей сестрой Юлией.

«Невероятные впечатления! Главный дворец, фонтаны, шутихи, аллеи, гроты. Мы давно сюда хотели! Как хорошо, что мечты сбываются. Мы запечатлели Петергоф в наших сердцах, а добрый парень из группы запечатлел в Петергофе нас вместе с Юлей. Кстати, хорошо сфотографировал, а это редкость», — подписала она фотографии.

Поклонники Подольской в комментарии порадовались за своего кумира, отметив, что на снимках певица выглядит восхитительно. Петербуржцы были рады увидеть знакомые места, а некоторые задаются вопросами: почему в столь популярном у туристов месте сейчас так мало людей.

Судя по фотографиям в соцсети, певица приехала в Северную столицу во вторник вместе с сестрой-двойняшкой и уже посетила основные достопримечательности города на Неве. На фото с Петропавловской крепости она сообщила, что прошла 10 километров пешком, осматривая Петербург.

«Этой фотографией я официально заявляю, что через два дня мне 39 лет, и поэтому поводу мы с моей сестрой — двойняшкой (которой тоже через два дня 39 лет) приехали в славный добрый Санкт-Петербург», — написала артистка под снимком.

В семье Подольской недавно произошло пополнение: у нее и ее супруга музыканта Владимира Преснякова родился второй сын Иван. Семья впервые в обновленном составе летала на Мальдивы. Артистка рассказала, что младший сын не очень хорошо воспринял резкую смену обстановки, ему потребовалась пара дней на акклиматизацию, зато потом Иван привык к яркому солнцу и новой коляске.

санкт-петербург петергоф Подольская
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