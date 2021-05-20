Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН

Лондон, 20 мая. Лондон призвал Москву пересмотреть свое решение о выходе из Договора об открытом небе (ДОН), заявил официальный представитель МИД Великобритании.

В среду депутаты Госдумы РФ денонсировали ДОН, решение было принято единогласно. Комментируя инициативы российских парламентариев в беседе с РИА Новости, представитель британского МИД подчеркнул, что Лондон разочарован решением РФ выйти из Договора.

«Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами», — отметил он.

По словам дипломата, «Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно работать с другими подписантами».

Договор по открытому небу действует с начала 2002 года и является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Участниками ДОН являются 24 страны, им позволено открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США вышли из Договора в 2020 году, Россия заявила о выходе из ДОН в начале 2021 года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду напомнил, что после выхода США из Договора российская сторона больше не может участвовать в облете их территории. При этом «осматривать» территорию РФ могут многочисленные союзники Штатов по НАТО.