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02:11
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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
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США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
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Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
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01:54
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01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
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Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН

Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Лондон, 20 мая. Лондон призвал Москву пересмотреть свое решение о выходе из Договора об открытом небе (ДОН), заявил официальный представитель МИД Великобритании.

В среду депутаты Госдумы РФ денонсировали ДОН, решение было принято единогласно. Комментируя инициативы российских парламентариев в беседе с РИА Новости, представитель британского МИД подчеркнул, что Лондон разочарован решением РФ выйти из Договора.

«Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами», — отметил он.

По словам дипломата, «Великобритания призывает Россию пересмотреть свое решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно работать с другими подписантами».

Договор по открытому небу действует с начала 2002 года и является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Участниками ДОН являются 24 страны, им позволено открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. США вышли из Договора в 2020 году, Россия заявила о выходе из ДОН в начале 2021 года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду напомнил, что после выхода США из Договора российская сторона больше не может участвовать в облете их территории. При этом «осматривать» территорию РФ могут многочисленные союзники Штатов по НАТО.

великобритания госдума рф дон
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