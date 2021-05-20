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новостей
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
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США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
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01:47
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Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
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Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги

Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 20 мая. В апреле 2021 года украинцы стали продавать валюту, побив рекорд с 2015 года. Если следовать формуле «Денег нет/совсем нет/пора продавать валюту», то у людей закончились деньги.

Массовая продажа доллар говорит о том, что жители Украины практически лишились сбережений, хотя и до этого они были далеко не у всех. Опрос компании Research & Branding Group показал, что только трое из десяти украинцев имеют какие-то запасы денег, но и те не слишком большие. Об этом сообщает ИноСМИ.

Эксперты не устают уверять, что формирование «подушки безопасности» обязательно, особенно для бедных слоев населения, которые даже спустя месяц отсутствия работы вынуждены влезать в долги. Однако исследования показывают, что украинцы все равно не хотят откладывать деньги. Экономист Андрей Мартынюк объясняет, что из-за низких доходов при вопросе «копить или купить» люди чаще выбирают второй вариант.

Что касается среднего класса, то аналитик Алексей Кущ считает, что на Украине его фактически нет. Если убрать 10-процентный богатый слой населения, то остальные 90% разделяются пополам. Одна половина фактически выживает, находясь в трудовом рабстве, другая может путешествовать, совершать более-менее дорогие покупки. Однако эта категория сильно страдает при любом кризисе.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что является корнем проблем современной Украины.

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