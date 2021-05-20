Киев, 20 мая. В апреле 2021 года украинцы стали продавать валюту, побив рекорд с 2015 года. Если следовать формуле «Денег нет/совсем нет/пора продавать валюту», то у людей закончились деньги.

Массовая продажа доллар говорит о том, что жители Украины практически лишились сбережений, хотя и до этого они были далеко не у всех. Опрос компании Research & Branding Group показал, что только трое из десяти украинцев имеют какие-то запасы денег, но и те не слишком большие. Об этом сообщает ИноСМИ.

Эксперты не устают уверять, что формирование «подушки безопасности» обязательно, особенно для бедных слоев населения, которые даже спустя месяц отсутствия работы вынуждены влезать в долги. Однако исследования показывают, что украинцы все равно не хотят откладывать деньги. Экономист Андрей Мартынюк объясняет, что из-за низких доходов при вопросе «копить или купить» люди чаще выбирают второй вариант.

Что касается среднего класса, то аналитик Алексей Кущ считает, что на Украине его фактически нет. Если убрать 10-процентный богатый слой населения, то остальные 90% разделяются пополам. Одна половина фактически выживает, находясь в трудовом рабстве, другая может путешествовать, совершать более-менее дорогие покупки. Однако эта категория сильно страдает при любом кризисе.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что является корнем проблем современной Украины.