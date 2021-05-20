MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию

Москва, 20 мая. Российский газопровод «Северный поток — 2» вместо газа мог бы поставлять в Европу водород. Такая возможность существует и обсуждается. Однако непонятно, интересно ли это ЕС.

С момента, когда реализация «СП-2» была остановлена из американских санкций, шли разговоры о том, что трубопровод может быть перепрофилирован. В этом заинтересована и сама Россия, и представители Германии. Глава лейпцигской газовой компании VNG AG Ульф Хайтмюллер заявил, что они сотрудничают с «Газпромом» и изучают возможность использования газопровода для поставки альтернативных ресурсов. Об этом сообщает ИноСМИ.

Сперва кажется, что эта концепция хорошо вписывается, учитывая интерес Европы к экологичности. Переход на водород может помочь реализовать климатические задачи. В первую очередь он может быть полезен для сферы промышленности, в которой наблюдаются большие выбросы углекислого газа. Однако неясно, станет ли Россия поставщиком этого чистого ресурса.

Технически «Северный поток — 2» сможет транспортировать водород. Однако многое зависит от законодательства и потребностей потенциальных закупщиков. Все дело в том, что новый ресурс имеет «цветность». Голубой и бирюзовый водород добывается путем расщепления газа на H и CO². Зеленый получается при расщеплении воды.

Голубой водород можно производить в Германии, и «Газпрому» это выгодно. Однако климатическая безопасность — крайне спорный момент. Берлин интересуется зеленым типом ресурса, но другие страны будут удовлетворены и голубым.

«У России отсутствует внятная стратегия по возобновляемым источникам энергии как на государственном уровне, так и на уровне энергетических концернов», — заявил эксперт в области энергетики Дмитрий Мариничев.

Поэтому дальнейшее использование «Северного потока — 2» для водородной промышленности под вопросом. Все зависит от того, будут ли у России возобновляемые источники энергии, и согласится ли Германия на голубой водород.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова объяснила, почему администрация президента США Джо Байдена не стала вводить санкции против «Северного потока — 2».