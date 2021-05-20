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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
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Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
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02:05
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
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Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
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Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
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Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров

Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
Федеральное агентство новостей

Лондон, 20 мая. Во вторник 18 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2021, в котором приняла участие российская певица Манижа. Ее исполнение песни не оставило зрителей равнодушными.

Видео выступления артистки от России является одним из лидеров по просмотрам на YouTube. Зрители конкурса оценили песню «Русская женщина», но были сбиты с толку огромным платьем, похожим на матрешку. В нем певица начала свое выступление, но затем вышла, чтобы придать динамику своему треку. Об этом сообщает «ИноСМИ«.

«Отдать России победу за один только трюк с платьем», — написал один из комментаторов.

Другой зритель остался разочарован тем, что из крупного наряда конкурсантки не вышло несколько маленьких людей. Один из британцев считает, что под платьем пряталась группа танцоров.

«У нее дверь в этом платье! Русский рэп? Русский фольклор? Что происходит?» — удивился еще один комментатор.

Однако, несмотря на яркий перфоманс и проход в финал Евровидения, букмекеры не считают Манижу одним из фаворитов. Они отмечают, что, вероятнее всего, победу в конкурсе одержит итальянский рок-коллектив Maneskin (коэффициент 3,3). Немалый интерес вызывает французская певица Барбара Прави (4,1). Замыкает тройку Дестини из Мальты (6,1). Манижа входит в Топ-10 (61), а украинская электрофолк-группа — на восьмом месте с коэффициентом 24.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считает Манижу хорошей певицей, но ему не понравилась песня «Русская женщина» из-за того, что там «нет пения».

россия bbc евровидение-2021 Манижа
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