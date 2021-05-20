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02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
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Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ

Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
pixabay.com

Москва, 20 мая. Заместитель председателя Банка России, куратор наличного денежного обращения Михаил Алексеев рассказал о дизайне новых банкнот номиналом в 100 рублей.

По его словам, на купюрах появятся крупные контрастные надписи и цифры, а также рельефные метки, необходимые для определения номиналов незрячими людьми. По цветовому решению банкнота будет в целом похожа на уже существующие 100 рублей, но будет отличаться оттенком. Ее размер не изменится.

Алексеев подчеркнул, что российские банкноты существенно отличаются от банкнот еврозоны.

«Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», — сообщил в интервью изданию «Российская газета» зампред Банка России.

В обращение новые 100 рублей поступят в 2022 году. Совет директоров Банка России уже утвердил их концептуальный дизайн. Сторублевые банкноты будут первыми в ряду обновленных банкнот, следующими к перевыпуску запланированы 1000 и 5000 рублей.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Центральный банк России планирует разработать и выпустить в обращение в 2021-2025 годах модернизированные банкноты шести номиналов. Они будут обладать современным дизайном и усовершенствованным защитным комплексом.

цб рф рубли банкноты
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