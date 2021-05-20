Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ

Москва, 20 мая. Заместитель председателя Банка России, куратор наличного денежного обращения Михаил Алексеев рассказал о дизайне новых банкнот номиналом в 100 рублей.

По его словам, на купюрах появятся крупные контрастные надписи и цифры, а также рельефные метки, необходимые для определения номиналов незрячими людьми. По цветовому решению банкнота будет в целом похожа на уже существующие 100 рублей, но будет отличаться оттенком. Ее размер не изменится.

Алексеев подчеркнул, что российские банкноты существенно отличаются от банкнот еврозоны.

«Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», — сообщил в интервью изданию «Российская газета» зампред Банка России.

В обращение новые 100 рублей поступят в 2022 году. Совет директоров Банка России уже утвердил их концептуальный дизайн. Сторублевые банкноты будут первыми в ряду обновленных банкнот, следующими к перевыпуску запланированы 1000 и 5000 рублей.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Центральный банк России планирует разработать и выпустить в обращение в 2021-2025 годах модернизированные банкноты шести номиналов. Они будут обладать современным дизайном и усовершенствованным защитным комплексом.