Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо

Вашингтон, 20 мая. Актриса Эмма Стоун призналась, что во время вручения «Оскара» в номинации лучшая актриса за роль Мии Долан в фильме «Ла-Ла Ленд» думала только о Леонардо Ди Каприо.

Статуэтку актрисе преподнес именно голливудский актер и, по словам Стоун во время телепрограммы «The Jess Cagle Show», поэтому то вручение стало «самым сюрреалистичным моментом» в ее жизни.

«Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела «Титаник» в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни», — поделилась воспоминаниями Эмма.

Также актриса вспомнила факт из детства: в спальне на ее стене долгое время висел автограф Лео. При этом девушка подчеркнула, что до сих пор она считает коллегу «фантастическим актером».

Недавно в Голливуде заговорили о возможном ремейке фильма «Еще по одной». Датский актер Мадс Миккельсен рассказал, что он думает об этой идее. По его мнению, это интересно, учитывая разницу менталитета.

В России тоже готовят к реализации захватывающий проект. Недавно утвердили актрису на роль в фильме «Вызов», который снимут на МКС. Прошла отбор и отправится на съемки в космос Юлия Пересильд, сообщает RT.