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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
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02:00
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Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
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Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
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01:19
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01:04
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Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»

  /   Обновлено: 20 мая 2021 01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 20 мая. Отказ Вашингтона от санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» является конструктивным шагом, Берлин приветствует решение президента Джо Байдена.

Как сообщает The Hill, об этом в среду заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Во вторник стало известно, что Госдепартамент США откажется от ограничительных мер в отношении трубопровода, чтобы избежать наказания немецких организаций, участвующих в почти завершенном проекте. Байден, несмотря на то, что его администрация и большинство американских конгрессменов упорно называют «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы, собирается вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

«Мы считаем это конструктивным шагом», — прокомментировал Маас.

Министр добавил, что Германия и США обсудят, как сохранить этот отказ в течение следующих трех месяцев, по истечении которых Госдепартамент должен выпустить в Конгресс еще один отчет о санкциях.

Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
Global Look Press  / Felix Zahn/photothek.net via www

США давно выступают против строительства трубопровода, утверждая, что он якобы угрожает европейской энергетической безопасности и наносит ущерб союзникам, таким как Польша и Украина, поскольку после запуска проекта газ пойдет в обход этих стран. Во время слушаний по утверждению санкций в начале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что сделает все, чтобы предотвратить завершение строительства трубопровода. К немедленному введению санкций в апреле также призывал председатель межпарламентской делегации Европейского союза Радослав Сикорский.

Ранее, комментируя в интервью ФАН решение Байдена об отказе от санкций, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что «такой неожиданный разворот Байдена в сторону Европы и отчасти России можно объяснить тем, что американский президент заинтересован как можно скорее провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным».

Кроме того, добавила эксперт, санкции против «Северного потока — 2» рискуют превратиться из антироссийских еще и в антиевропейские. И это хорошо понимает американский президент.

Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

санкции сша германия байден северный поток -2 маас
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