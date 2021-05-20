Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета

Рейкьявик, 20 мая. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры последнего мероприятия Арктического совета в Рейкьявике.

В самом начале встречи Лавров поблагодарил коллегу за предложение провести встречу. Министр призвал Блинкена разобраться в вопросе российско-американских отношений. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном все без исключения вопросы. Важно сохранять взаимоуважительный тон и предоставлять факты при наличии разногласий.

«Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой», — глава МИД РФ.

Блинкен, в свою очередь, поддержал, что США и Россия могут работать по многим направлениям. По его словам, если лидеры двух стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.

Стороны планирует обсудить конфликт Палестины и Израиля, ситуацию вокруг КНДР, иранской ядерной программы и Афганистана. Также среди пересекающихся интересов: пандемия коронавируса и изменение климата.

Ранее Блинкен пожелал, чтобы Арктика оставалась свободным от конфликтов регионом. Он рассчитывает на всестороннее сотрудничество, при котором страны действуют ответственно и сообща.