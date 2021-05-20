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новостей
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
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Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года

Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
pixabay.com

Москва, 20 мая. Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

Корпорация Microsoft разработала Internet Explorer в 1995 году. Программа-браузер стала одним из главных символов компании и входила в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до последней Windows 10. Чем новее ОС, тем новее браузер.

С появлением Microsoft Edge разработчики решили отказаться от Internet Explorer. Некоторых версий Windows эта мера не коснется — речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

«С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года», — говорится в сообщении корпорации.

Ранее Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 May 2021 Update. Среди новых функций также заявлено улучшение производительности Windows Defender Application, призванное сократить время открытия документов, улучшение производительности обновления службы групповой политики (GPSVC) инструментария управления Windows (WMI) для поддержки сценариев удаленной работы.

Накануне стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда приняли решение расторгнуть брак. После развода экс-супруга получила акции стоимостью более $3 млрд. Об этом писал RT.

microsoft windows технологии
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