Россиян предупредили об опасности «черной плесени»

Москва, 20 мая. Первые случаи мукормикоза — «плесневой» болезни — выявлены в России у ковид-пациентов. Заболевание характеризуется поражением слизистых оболочек и может распространяться на мозг.

Особую опасность мукормикоз, также известный как «черная плесень», представляет для людей с ослабленным иммунитетом, в том числе ВИЧ-положительных, проходящих лечение методом химиотерапии и инфицированных COVID-19 пациентов.

Споры плесени могут осесть в легких и бронхах, где будут выделять опасные токсины. Болезнь провоцирует аллергические реакции, носовое кровотечение и кашель, может вызвать развитие астмы. В запущенных случаях возможны поражения внутренних органов и внутренние кровотечения, сообщает 360tv.ru.

Чтобы избежать заболевания, Роспотребнадзор рекомендует поддерживать в помещениях влажность в 45-60%, чаще проветривать и регулярно убирать жилище. Кроме того, следует избегать испорченных продуктов со следами плесени.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что со следующего года в России планируют перейти к автоматической выдаче электронных больничных. Назначать и выплачивать пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности с 1 января будут только на основании электронных больничных.