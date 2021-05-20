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02:11
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Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
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02:05
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Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
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Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
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Россиян предупредили об опасности «черной плесени»

Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
onf.ru  /  Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 20 мая. Первые случаи мукормикоза — «плесневой» болезни — выявлены в России у ковид-пациентов. Заболевание характеризуется поражением слизистых оболочек и может распространяться на мозг.

Особую опасность мукормикоз, также известный как «черная плесень», представляет для людей с ослабленным иммунитетом, в том числе ВИЧ-положительных, проходящих лечение методом химиотерапии и инфицированных COVID-19 пациентов.

Споры плесени могут осесть в легких и бронхах, где будут выделять опасные токсины. Болезнь провоцирует аллергические реакции, носовое кровотечение и кашель, может вызвать развитие астмы. В запущенных случаях возможны поражения внутренних органов и внутренние кровотечения, сообщает 360tv.ru.

Чтобы избежать заболевания, Роспотребнадзор рекомендует поддерживать в помещениях влажность в 45-60%, чаще проветривать и регулярно убирать жилище. Кроме того, следует избегать испорченных продуктов со следами плесени.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что со следующего года в России планируют перейти к автоматической выдаче электронных больничных. Назначать и выплачивать пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности с 1 января будут только на основании электронных больничных.

здоровье плесень заболевания
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