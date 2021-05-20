Иранец зарезал сына-режиссера за отказ жениться

Тегеран, 20 мая. Родители иранского режиссера Бабака Хоррамдина признались в убийстве сына, дочери и зятя.

Мужчина был убит после того, как вернулся в Иран из Великобритании, где жил с 2010 года, пишет Mirror. Отец начал злиться, так как 47-летний режиссер не хотел жениться. После между родственниками завязался конфликт, в ходе которого Хоррамдин получил ножевое ранение. Тело было найдено в пригороде Тегерана.

Родители в убийстве мужчины сознались. Позже выяснилось, что они также три года назад расправились со своей дочерью. А десять лет назад от их рук погиб и зять. Полиция задержала семью и начала проверки.

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