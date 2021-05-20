Шокирующая новость: британцы поделились мнением о военной базе РФ в Арктике

Москва, 20 мая. Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой говорится об угрозе, якобы представляемой российской военной базой в Арктике.

В материале указывается, что Кремль отправил в ООН заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Автор также указал, что авиабаза Нагурское может стать угрозой для Запада. Однако читатели посчитали аргументы журналиста неубедительными.

«Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России!» — написал lorraine2222.

Один из комментаторов считает, что Россия и так слишком большая. Ее территория охватывает целых 11 часовых поясов.

«Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну все, нам конец!» — прокомментировал NoobStick.

Пользователь Pusser1975 иронично прокомментировал новость. Он считает, что президент США Джо Байден разберется с этой проблемой, но если это займет не более 15 минут. Иначе он попросту уснет.

«Вы думаете, Джо Байдена эта военная активность как-то трогает? Я слышал, что главная забота его секретной службы — не дать ему умереть в туалете», — написал wdc230uk.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Белый дом думает относительно Арктического региона.