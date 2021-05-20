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02:05
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Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
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Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
01:00
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Шокирующая новость: британцы поделились мнением о военной базе РФ в Арктике

Общество
Шокирующая новость: британцы поделились мнением о военной базе РФ в Арктике
пресс-служба ОСК

Москва, 20 мая. Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой говорится об угрозе, якобы представляемой российской военной базой в Арктике.

В материале указывается, что Кремль отправил в ООН заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Автор также указал, что авиабаза Нагурское может стать угрозой для Запада. Однако читатели посчитали аргументы журналиста неубедительными.

«Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России!» — написал lorraine2222.

Один из комментаторов считает, что Россия и так слишком большая. Ее территория охватывает целых 11 часовых поясов.

«Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну все, нам конец!» — прокомментировал NoobStick.

Пользователь Pusser1975 иронично прокомментировал новость. Он считает, что президент США Джо Байден разберется с этой проблемой, но если это займет не более 15 минут. Иначе он попросту уснет.

«Вы думаете, Джо Байдена эта военная активность как-то трогает? Я слышал, что главная забота его секретной службы — не дать ему умереть в туалете», — написал wdc230uk.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Белый дом думает относительно Арктического региона.

россия великобритания арктика соцсети
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